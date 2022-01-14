В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен в Испании составил по итогам декабря 2021 года 6,5%. Это самый высокий показатель с мая 1992 года. Об этом сообщается на сайте Национального института статистики королевства.

"Годовой уровень общего индекса потребительских цен в декабре составил 6,5%, что на один пункт выше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем с мая 1992 года", - говорится в пресс-релизе.

Факторами, которые повлияли на данную тенденцию, являются рост цен на жилье и электроэнергию, а также на продукты питания, гостиницы, кафе и рестораны.-0-