В Испании из-за непогоды погибли три человека

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека стали жертвами шторма "Эльза" на севере Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Шторм обрушился на Иберийский полуостров, где расположена Испания, 18 декабря и значительно усилился к вечеру 19 декабря. Один человек погиб в результате оползня в автономном сообществе Астурия, другой стал жертвой непогоды в Галисии, еще один погиб в результате наводнения в Кастилии и Леоне. Шторм также повредил многие здания и линии электропередачи. Местные власти распорядились перекрыть некоторые дороги из-за наводнений и поваленных деревьев.

Шторм затронул и районы соседней с Испанией Португалии, где его жертвами стали два человека.

По информации местных властей, за штормом "Эльза" на Португалию и Испанию также может обрушиться шторм "Фабьен". Ожидается, что погодные условия ухудшатся вечером 20 декабря и в ночь на 21 декабря. Сила ветра может составить до 39 м/c, а высота волн - до 9 м.-0-