В Испании из-за пандемии запрещают курение на улице и закрывают дискотеки

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании решили принять дополнительные меры для сдерживания распространения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Сальвадор Илья, сообщает ТАСС.

"Мы решили принять скоординированные действия, - сказал глава ведомства. - Постановляется закрытие дискотек, ночных баров". Кроме того, по его словам, кафе и рестораны должны закрываться не позднее 01.00 по местному времени. Сальвадор Илья заявил, что в рамках мер борьбы с пандемией решено запретить употреблять алкогольные напитки на улице. Министр рассказал также, что введен запрет на курение на улице и в других общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию два метра. Поначалу эти меры касались только Галисии и Канарских островов, но 14 августа запрет был распространен на всю территорию Испании, сообщает испанская газета Marca.

С начала распространения COVID-19 в Испании выявлено более 330 тыс. заболевших, свыше 28,6 тыс. зараженных умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня, поскольку уровень заражения COVID-19 в стране заметно снизился. Однако после смягчения ограничений в Испании все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.-0-