В Испании из-за сильных дождей затоплены улицы и перекрыты станции метро

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Мадрид (Испания) из-за сильных дождей затоплены улицы, закрыты станции метро и задержаны рейсы в аэропорту, сообщает испанская газета El Mundo .

Наиболее пострадавшими районами являются Арганда-дель-Рей, Вальдеморо, Пинто. По данным пожарных служб, более 150 транспортных средств были повреждены, разрушены виноградники, затоплены магазины и гаражи.

Власти призывают граждан и туристов проявлять осторожность, так как проливные дожди могут продолжаться еще некоторое время.-0-