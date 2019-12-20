В Испании из-за забастовки отменено более 270 поездов

20 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Испании из-за забастовки сотрудников железнодорожной компании Renfe отменено более 270 поездов, сообщает испанская газета El Mundo.

По предварительным данным, пострадали около 16 тыс. человек, которые купили билеты на поезда дальнего и регионального следования. Компания Renfe предлагает пассажирам добираться до пунктов назначения на других поездах или же обменять свой билет на другую дату бесплатно.

Как сообщает испанская газета La Vanguardia, профсоюзы требуют улучшения условий труда.-0-