В Испании изъяли 826 кг черного кокаина без запаха

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Испании изъяла 826 кг кокаина, который был замаскирован под древесный уголь, из-за чего наркотик был черного цвета и не имел запаха. Об этом пишет The Guardian.

Операция проводилась совместно с португальскими спецслужбами. Груз был доставлен из Колумбии и должен был быть направлен в испанскую автономию Страну Басков. Наркотик был спрятан в древесном угле, поэтому собаки-ищейки не могли обнаружить его. По имеющимся оценкам полиции, на черном рынке партия стоит около €30 млн. Правоохранители также задержали гражданина Алжира и двух граждан Испании.

Ранее прохожие нашли на пляже в графстве Восточный Суссекс, Великобритания, пакеты с почти тонной кокаина.-0-