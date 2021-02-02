В Испании коронавирус признали профессиональным заболеванием медиков

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании одобрило признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников сферы здравоохранения. Об этом со ссылкой на Twitter Кабмина королевства сообщает ТАСС.

Ранее заражение медработников коронавирусом рассматривалось как профессиональная непредвиденная ситуация, возникшая в результате несчастного случая на производстве. Новая классификация гарантирует переболевшим COVID-19 работникам сферы здравоохранения социальное страхование в течение неограниченного времени.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. В частности, 118 тыс. медработников в королевстве перенесли заболевание, свыше 100 из них умерли.-0-