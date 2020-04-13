В Испании люди начали возвращаться на рабочие места

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании с 13 апреля ослабляются некоторые ограничения, люди, которые не могут работать удаленно из дома, выходят на работу, сообщает CNN.

По данным The Guardian, во время видеоконференции с лидерами автономных районов Испании 12 апреля премьер-министр Педро Санчес заявил, что режим изоляции сохраняется, однако ослабляются ограничения. В частности, с 13 апреля открылись некоторые отделения банков, кафе и рестораны стали принимать заказы на доставку еды. Также заработал транспорт.

Всем, кто вернулся на работу, напоминают о соблюдении социальной дистанции.

"Чрезвычайное положение все еще в силе. Единственное, что подошло к концу, - это двухнедельный период экстремальной экономической спячки", - сказал Педро Санчес.-0-