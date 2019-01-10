В Испании нашли тело одного из членов экипажа разбившегося самолета

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело одного из двух членов экипажа разбившегося на севере Испании легкого самолета обнаружили сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям правительства Страны басков, сообщают РИА-Новости.

Как сообщалось, небольшой самолет потерпел крушение днем 9 января. Позже был обнаружен сам самолет, однако судьба экипажа оставалась неизвестной. Через некоторое время был найден один из находившихся на борту - он погиб.

Поиски второго члена экипажа продолжаются.-0-