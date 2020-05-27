В Испании объявили 10-дневный траур по жертвам COVID-19

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Соответствующее постановление было принято 26 мая правительством страны, сообщает Euronews.

Как сообщил представитель испанского правительства, с 27 мая над всеми государственными зданиями и кораблями ВМС будут приспущены национальные флаги. В главной траурной церемонии память умерших в результате пандемии соотечественников почтит король Испании Филипп VI.

"Траур будет длиться 10 дней, это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории", - заявил ранее премьер-министр королевства Педро Санчес.

С начала распространения COVID-19 в Испании было выявлено 283 тыс. заболевших, свыше 27 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.-0-