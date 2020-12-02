В Испании ограничивают передвижение внутри страны из-за пандемии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании ограничивают передвижение граждан между регионами из-за пандемии на время рождественских праздников. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа, передает ТАСС.

"Мы приняли важное решение о рождественских праздниках, - цитирует ТАСС слова главы ведомства. - Мы можем подытожить его одной фразой: на Рождество мы остаемся дома". "С 23 декабря по 6 января нельзя будет покидать автономные сообщества", - отметил он. Эта мера не распространяется на Канарские и Балеарские острова.

В совместных застольях по случаю праздников разрешены встречи группами не более 10 человек, учитывая детей. В Рождество и новогоднюю ночь комендантский час вступит в силу в 01:30 по местному времени. Ильа также посоветовал регионам отказаться от проведения мероприятий с большими скоплениями людей. Студентам, возвращающимся на праздники домой, рекомендуется за 10 дней до этого "максимально ограничить свои контакты".-0-