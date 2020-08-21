В Испании от вируса лихорадки Западного Нила умер первый пациент

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель испанской провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия) умер от вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По его информации, 77-летний мужчина из населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио стал первой жертвой вируса, вспышка которого зафиксирована в провинции. Умерший несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Вспышка заболевания в Андалусии коснулась 35 человек, 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила - острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.-0-