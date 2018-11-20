В Испании поезд сошел с рельсов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании сошел с рельсов поезд, один человек погиб. Об этом сообщает BBC.

Авария произошла на перегоне между испанскими городами Тарраса и Манреса в часе езды от Барселоны.

Местные СМИ пишут, что пострадали от 40 до 50 человек. Поезд составом из шести вагонов сошел с рельсов сегодня рано утром из-за оползня, который произошел в результате затяжных дождей в Испании. В поезде ехали 150 человек.

Железнодорожное сообщение между городами Тарраса и Манреса приостановлено, поезда на линии идут с задержками более 30 минут. Идет эвакуация пострадавших. На месте аварии работают пожарные бригады и скорая помощь.-0-