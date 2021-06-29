В Испании потребуют 1,9 млн евро от Пучдемона за пропаганду своих идей за рубежом

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Счетная палата Испании потребует более 1,9 млн евро от бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона за продвижение сепаратистских идей за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Счетная палата также будет требовать около 1,9 млн евро от экс-замглавы правительства Каталонии Ориола Жункераса, осужденного за референдум о независимости 2017 года и помилованного решением кабмина Испании.

В списке бывших чиновников и должностных лиц каталонской администрации, от которых Счетная палата будет требовать компенсации, значатся 39 человек. Всего ведомство потребует вернуть 5,4 млн евро, которые региональные власти потратили на пропаганду своего проекта по разрыву с Испанией с 2011 по 2017 год.

Карлес Пучдемон в настоящий момент находится в Бельгии. Он бежал от испанского правосудия вскоре после организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Власти пиренейского королевства добиваются его выдачи.

Ориол Жункерас был приговорен в 2019 году к 13 годам лишения свободы после того, как был признан виновным в подстрекательстве к мятежу по делу, связанному с проведением плебисцита. 22 июня правительство Испании приняло решение о помиловании Жункераса и других осужденных по данному процессу.-0-