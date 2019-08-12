В Испании пожар уничтожил более 40 домов на колесах

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском муниципалитете Вентальо, провинция Жирона, произошел пожар на автостоянке. В результате сгорели 40 прицепных домов на колесах и два автокемпера, сообщает испанская газета
О погибших и пострадавших не сообщается. В тушении возгорания площадью 1,5 тыс. кв.м принимали участие шесть пожарных расчетов.
По предварительной версии, причиной пожара на территории парковки стал удар молнии.-0-
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