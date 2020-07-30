В Испании пожар уничтожил около 1 тыс. га леса

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар, бушующий на северо-западе Испании, уже уничтожил около 1 тыс. га леса и сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia.

Возгорание началось 29 июля в районе населенного пункта Куаледро. В борьбе со стихией задействовано около 20 единиц воздушной техники. По данным местного СМИ, это самый крупный пожар за нынешнее лето в Галисии.

Пострадавших в результате пожара нет.

В целом с 29 июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара. В некоторых регионах в связи с этим объявлено предупреждение о погодной опасности. Ожидается, что столбики термометра могут подняться до отметки в 42 градуса тепла.-0-