В Испании при взрыве в церкви пострадали 14 человек

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек пострадали сегодня в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в населенном пункте Сентельес испанской провинции Барселона, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в Twitter каталонской службы экстренной помощи.

Инцидент произошел во время праздничных мероприятий в честь покровительницы муниципалитета. Речь идет о взрыве пиротехники.

Как пишут "Известия", три человека с тяжелыми ранениями госпитализированы, еще одиннадцать получили медицинскую помощь на месте.-0-