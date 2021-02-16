В Испании приговоренный к тюрьме рэпер забаррикадировался в здании университета

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер из Каталонии Пабло Хасель, приговоренный к тюремному сроку за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен, забаррикадировался в здании университета Льеды, сообщает ВВС.

Хасель был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Помимо словесных атак в адрес испанской короны, рэпер критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

После вынесения приговора власти дали музыканту время, чтобы сдаться полиции. Однако в понедельник, 15 февраля, рэпер зашел в здание университета в городе Льейда на северо-востоке Каталонии и опубликовал в "Твиттере" видео, на котором двери в здание закрыты на замок. Рэпер заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придется задержать его силой.

В здании университета рэпер находится со сторонниками, их около 20 человек.

За рэпера заступились более 200 испанских деятелей искусства, в том числе всемирно известный режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

Если решение суда в отношении Пабло Хаселя в конце концов будет исполнено, он станет самым известным за последние годы в Испании заключенным, которого отправили за решетку за выражение мнения. Но его дело - одно из многих. По статье о "прославлении терроризма" проходили и проходят еще несколько артистов и блогеров. Определение этого преступления настолько широкое, что даже попытка оправдания очень давнего теракта может привести к обвинению.-0-