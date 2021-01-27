В Испании произошла серия землетрясений

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании произошла серия подземных толчков, максимальная магнитуда составила 4,3, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло поздно вечером 26 января. Очаг залегал на глубине 2 км, эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Гранада (население 234 тыс. человек).

Затем последовало еще четыре подземных толчка магнитудой от 3,2 до 4,3. Эпицентр также находился недалеко от Гранады.

Как сообщает испанское информагентство EFE, землетрясения вызвали панику среди населения. В провинции Гранада была объявлена чрезвычайная ситуация. Данные о возможных разрушениях не поступали.-0-