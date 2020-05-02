В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Испании могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Власти страны постепенно начинают смягчать ограничительные меры, принятые в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Это послабление - часть долгосрочного плана властей по смягчению ограничительных мер. Ранее, 26 апреля, детям до 14 лет позволили гулять на улице час в сопровождении одного взрослого.

Чтобы избежать большого скопления людей, Минздрав Испании установил временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку. С 6:00 до 10:00 по местному времени и с 20:00 до 23:00 будут разрешены занятия физкультурой на улице и прогулки взрослых и подростков старше 14 лет. С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 будут выходить на улицу пожилые люди старше 70 лет и лица, которые по состоянию здоровья не могут гулять самостоятельно. С 12:00 до 19:00 разрешены прогулки с детьми до 14 лет.

Спортом на улице позволено заниматься раз в день поодиночке в пределах населенного пункта, где живет человек. Пользоваться автомобилем или общественным транспортом, чтобы уехать подальше от дома и заняться физкультурой, нельзя. Взрослым гулять разрешено вдвоем (с тем, с кем живешь в одной квартире) в радиусе 1 км от места жительства. Власти страны настаивают на сохранении безопасной дистанции и рекомендуют носить защитные маски. С несовершеннолетними до 14 лет можно выходить на прогулку только раз в день, при этом им следует воздержаться от игр с другими детьми.

Помимо занятий спортом и прогулок, испанцам можно выходить в магазин за продуктами, в аптеку, больницу, на работу, если нет возможности делать это удаленно. Встречаться с друзьями или даже родственниками пока нельзя. Ожидается, что новые послабления ограничительных мер введут 4 мая.

Как сообщает Deutsche Welle, с 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. Почти 25 тыс. человек с COVID-19 умерли в этой стране с начала пандемии. Однако в последние дни число новых летальных исходов постоянно снижалось.-0-