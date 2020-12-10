В Испании сгорел заброшенный склад, где жили нелегальные мигранты

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Барселоны сгорел заброшенный склад, который был пристанищем для нелегальных мигрантов. Как сообщает Reuters, погибли два человека, по меньшей мере 19 пострадали.

По данным властей, склад служил убежищем для множества людей, прибывших в Испанию без документов. Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании во время пожара. Известно, что ранее здесь проживали до 180 человек.

Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.-0-