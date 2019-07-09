В Испании сильное наводнение

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение - погиб один человек. Об этом сообщает
Пожарные нашли тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды. Сильные дожди, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в Испании. В северном городе Тафалья ливни переполнили две реки.
Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео, на которых видно, как сильные течения смывали автомобили и опрокидывали мусорные контейнеры.
На утро 9 июля доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч жителей не был очищен. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.
В Памплоне из-за сильного дождя пришлось приостановить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-Фермин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2971 BYN
|2.293 BYN
|2.299 BYN
|USD
|2.0498 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.206 BYN
|3.216 BYN