В Испании сильное наводнение

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни на севере Испании вызвали серьезное наводнение - погиб один человек. Об этом сообщает Associated Press .

Пожарные нашли тело водителя, чей автомобиль смыло потоком воды. Сильные дожди, иногда сопровождавшиеся градом, привели к перекрытию дорог и отключению электричества в Испании. В северном городе Тафалья ливни переполнили две реки.

Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео, на которых видно, как сильные течения смывали автомобили и опрокидывали мусорные контейнеры.

На утро 9 июля доступ в город Тафалья с населением более 10 тысяч жителей не был очищен. Наводнение нарушило работу главной железнодорожной линии.

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