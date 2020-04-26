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26 апреля 2020, 01:05

В Испании со 2 мая могут разрешить гражданам заниматься спортом на улице

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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если распространение нового коронавируса будет иметь тенденцию к снижению. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес, сообщает ТАСС.

Санчес уточнил, что смягчение мер, введенных для сдерживания коронавируса, будет проводиться поэтапно. "Я хотел бы вам объявить, что если позитивное развитие событий будет сохраняться, то со 2 мая можно будет выходить, чтобы заниматься физкультурой по одному и гулять в сопровождении тех, с кем проживаешь", - уточнил Санчес.

С 26 апреля власти решили снизить ограничения для несовершеннолетних до 14 лет – им можно будет выходить на улицу каждый день на час в сопровождении взрослого человека с 09:00 до 21:00, гулять можно в радиусе 1 км от дома. Детям разрешено брать на улицу игрушки, но парки в стране все еще будут закрыты. Подростки от 14 лет и старше могут при разрешении родителей ходить за покупками.

Испания наиболее сильно пострадала от пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности.-0-

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