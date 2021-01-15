В Испании установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании за сутки коронавирусом заразились более 40 тыс. человек, сообщает El Pais.

По информации издания, Испания заканчивает первую неделю после праздничных выходных с наихудшими показателями заболеваемости коронавирусом за всю пандемию. Министерство здравоохранения страны также сообщило о 235 новых случаях летальных исходов.

Продолжает расти и количество госпитализаций. За 15 января в больницы Испании поступили 19 657 пациентов с коронавирусом, что почти на 5 000 больше, чем неделю назад. В отделениях интенсивной терапии в критическом состоянии находятся 2 953 пациента, что на 635 человек больше показателя недельной давности.-0-