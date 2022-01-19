В Испании в возрасте 112 лет умер старейший мужчина в мире

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Фото сайта Книги рекордов Гиннесса

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском Леоне скончался старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, ему было 112 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. На момент смерти Гарсия было 112 лет и 341 день, он стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса в сентябре 2021 года. "Книга рекордов Гиннесса опечалена известием о том, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия (Испания) скончался в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня", - говорится в сообщении. Сатурнино де ла Фуэнте родился в Пуэнте-Кастро, возле города Леон, 11 февраля 1909 года. У мужчины с его женой родились семь дочерей. Кроме того, у них 14 внуков и 22 правнука.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!