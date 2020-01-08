В Испании водитель внедорожника протаранил дверь храма и доехал до алтаря

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском городе Сонсека провинции Толедо водитель протаранил двери собора Святого Иоанна Евангелиста, сообщает агентство EFE.

Он решил, что одержим дьяволом и только так может спастись от его преследования.

35-летний местный житель на внедорожнике Jeep доехал до самого алтаря, значительно повредив убранство церкви Святого Иоанна Евангелиста, покровителя города. По пути автомобиля протянулись опрокинутые и сломанные церковные скамьи. Серьезно повреждены и двери храма.

Сам водитель получил травмы и был госпитализирован в Толедо.

После лечения его, скорей всего, ждет арест.-0-