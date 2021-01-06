В Испании возможен новый холодный температурный рекорд

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордно низкая температура могла быть зарегистрирована в Испании за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter природного парка высоких Пиренеев.

Столбик термометра в каталонском районе в провинции Льейда опустился до минус 34,1 градуса. "Зарегистрирован рекорд самой низкой температуры, когда-либо зафиксированной на Пиренейском полуострове", - отметили в парке. Эту информацию еще должно подтвердить Государственное метеорологическое агентство Испании.

В местных СМИ указывают, что последний рекорд также был зафиксирован в провинции Льейда. В 1956 году столбик термометра опустился до минус 32 градусов.

Как сообщается, государственное метеорологическое агентство Испании объявило на 7 января тревогу на территории почти всего королевства из-за снегопадов, похолодания и сильных порывов ветра.-0-