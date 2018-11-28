В Испании впервые пешеход стал жертвой электрического самоката

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая женщина скончалась в Испании после того, как ее сбили два молодых человека на электрическом самокате. Об этом сообщила испанская ежедневная газета El Pais. Инцидент случился в провинции Барселона (автономное сообщество Каталония).
Самокат двигался со скоростью примерно 30 км/ч. В результате столкновения 90-летняя женщина-пешеход упала и ударилась головой. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.
По информации издания, инцидент с гражданкой Испании стал первым в стране случаем, когда пешеход погиб в результате столкновения с этим видом транспорта.-0-
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