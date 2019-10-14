В Испании выдан новый ордер на арест Пучдемона

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает испанская газета
В 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию.
Сегодня Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам, выступавшим за независимость региона, к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения. Все обвинения связаны с референдумом о независимости, который состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Испанское правительство объявило голосование незаконным, лидеры каталонского сепаратистского движения обвинялись в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.-0-