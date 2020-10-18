В Испании задержали автоблогера, ехавшего на скорости 233 км/ч

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Мадрида задержала автоблогера, который ради контента разогнался на окружной дороге столицы Испании до 233 км/ч, сообщает El Mundo.

"Арестован Youtube-блогер, который снялся за рулем авто на скорости 233 км/ч, на дороге Мадрида, где ограничение скорости составляет 80 км/ч. Расследование началось после уведомления, направленного гражданами на почтовый ящик", - сообщает полиция.

Блогер специализируется на автотематике и испытаниях автомобилей. У него более 2 млн подписчиков на Youtube-канале. Автомобиль, на котором ехал блогер, он арендовал у одного из подписчиков.

Название Youtube-канала и личность задержанного полиция не раскрывает, но отмечает, что видео за четыре дня собрало 1,3 млн просмотров.

Согласно уголовному законодательству страны, такое нарушение ПДД может наказываться штрафом, общественными работами до 90 дней или до 6 месяцев лишения свободы, в дополнение к лишению водительских прав на срок от 1 до 4 лет.-0-