В Испании зарегистрировано 175 случаев заражения листериозом

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Испании подтвердило 175 случаев заболевания листериозом в пиренейском королевстве. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе ведомства, сообщает ТАСС.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в автономном сообществе Андалусия - 161. Кроме того, заболевшие есть в Арагоне, Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстремадуре.

Как передавала газета El Pais , около 500 человек еще ждут результаты анализов. Власти Андалусии полагают, что число подтвержденных случаев возрастет. Известно, что из-за вспышки инфекции в Андалусии умерла пожилая женщина. Агентство Europa Press сообщило о смерти из-за листериоза 62-летнего жителя автономного сообщества Кантабрия, власти которого заверяют, что этот случай не связан со вспышкой инфекции в Андалусии. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

Власти Андалусии постановили отозвать из продажи все мясные продукты, которые выпускает предприятие Magrudis - производитель изделия, положившего начало крупнейшей вспышке листериоза в Испании.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. В зону риска входят также мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.-0-