В испанской Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тыс. человек

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Галисии (Испания) приняло решение изолировать район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных COVID-19, сообщает газета El País.

Мера вступает в силу 6 июля и продлится минимум пять дней. На 12 июля в Галисии запланированы региональные парламентские выборы.

Накануне, 4 июля, власти Каталонии изолировали район Сегрия в провинции Льейда с населением более 200 тыс. человек из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом. Нарушителям грозят штрафы до 600 евро.

В Испании зарегистрировано более 250,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 28,3 тыс. человек. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.-0-