В испанской Каталонии изолируют целый район из-за пандемии коронавируса

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Каталонии ввели дополнительные меры ограничения в районе Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек. Причина - рост числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявил 4 июня глава кабмина автономии Ким Торра, сообщает ТАСС.

"Мы решили ввести ограничения по периметру Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа инфицированных COVID-19, - приводит ТАСС слова Кима Торра. - Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд [из района]". "Приоритетом правительства являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения", - добавил Торра, не назвав даты окончания изоляции.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли.-0-