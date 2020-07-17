В испанской Каталонии усилили карантин из-за вспышки COVID-19

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Каталонии, находящейся на северо-западе Испании, усилило в регионе ограничительные меры в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом нового типа, сообщает испанская газета EL Pais.

"Власти Каталонии в пятницу ввели новые ограничения в связи со скачком новых случаев коронавируса в регионе", - говорится в сообщении.

В Барселоне ограничили количество клиентов в барах и ресторанах, закрыли ночные клубы и спортзалы. Кроме того, местные власти обратились к жителям с призывом ограничить свои передвижения и не ехать на дачи в предстоящие выходные. Отмечается, что всего новые меры, которые были введены на две недели окажут влияние на жизнь 4 млн человек как в столице региона, так и ее окрестностях.

В Каталонии за минувшие сутки зафиксировано 1300 новых случаев COVID-19, в том числе 884 из них в Барселоне.-0-