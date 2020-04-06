В Италии 104-летняя женщина вылечилась от вызываемого коронавирусом заболевания

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ада Дзануссо с севера Италии полностью излечилась от вызываемого новым коронавирусом заболевания - по данным газеты Il Mattino di Padova, пожилая женщина 1916 года рождения считается самой пожилой излечившейся пациенткой в Европе, информирует ТАСС.

Бабушка Ада, как ее называют местные СМИ, сохраняет ясность мышления. Последние пять лет она живет в доме престарелых. Именно там ей и был поставлен диагноз - 17 марта после недомогания на фоне высокой температуры. Еще около 20 заразившихся человек, проживавших в учреждении, умерли.

Таким образом, Аду Дзануссо можно назвать старейшей в Европе излечившейся от болезни, вызванной коронавирусом. Есть еще 102-летняя женщина и 101-летний мужчина, пациенты, которым за 90 лет.

Общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала пандемии составило почти 129 тыс. человек. Всего излечились 21,8 тыс.-0-