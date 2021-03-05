В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 3 млн, достигнув 3 023 129 человек. За последние 24 часа выявлены 24 036 инфицированных на основании более 378 тыс. тестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

За последние сутки число смертельных исходов среди заразившихся COVID-19 выросло до 99 271, умерли 297 инфицированных. С начала пандемии выздоровели более 2,4 млн человек.

С 6 марта в Италии ужесточат карантинный режим. Новые меры в основном касаются "красных" зон с наивысшими эпидрисками. В частности, там будут закрывать все школы и детские сады, запретят навещать родственников и друзей. В республике увеличивается число таких зон на локальном уровне внутри регионов.

Пока безопасным регионом удалось стать только Сардинии, объявление которой "белой" зоной предполагает постепенную отмену всех ограничений и позволяет досрочно возобновить работу учреждений культуры (театров и кинотеатров), которые по всей Италии обещают открыть 27 марта. По словам губернатора Сардинии Кристиана Солинаса, с 8 марта всем прибывающим на остров будут делать экспресс-тесты на COVID-19.-0-