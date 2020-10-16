В Италии число новых случаев заражения COVID-19 за сутки превысило 10 тыс.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 10 010, умерли 55 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенные сегодня данные министерством здравоохранения республики.

Новые случаи заражения были выявлены на основании 150 тыс. тестов. На протяжении недели суточный прирост новых случаев увеличивается на 1-1,5 тыс. Кроме того, растет процент положительных результатов по отношению к числу проделанных анализов. Распространением вируса охвачены все регионы, но в наибольшей степени - северная область Ломбардия и южная Кампания.

С начала эпидемии общее число инфицированных в стране достигло 391 611. Из них вылечились 247 872 пациента, умерли 36 427 человек.-0-