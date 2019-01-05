В Италии грабители вскрыли машину инкассатора экскаваторами

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн евро похитила банда грабителей из бронированного инкассаторского фургона в итальянском регионе Апулия, сообщает русская служба ВВС.
Полиция ведет розыск банды из 4 человек, которые еще 2 января утром совершили дерзкое ограбление на шоссе вблизи города Бари. Преступники в масках с автоматическим оружием заблокировали "денежный" фургон с помощью двух грузовиков.
Чтобы охранники не мешали, грабители пригрозили им выстрелами в воздух. Затем подогнали два экскаватора и ковшами вскрыли инкассаторскую машину, разворотив металл, что стало дополнительным шоком для находившихся внутри охранников.
Банда скрылась с похищенными деньгами, избавившись от "спецсредств": грузовики подожгли, а экскаваторы просто бросили на месте преступления.-0-
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