В Италии губернаторы протестуют против строгого карантина

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернаторы северных итальянских областей Ломбардия и Пьемонт, а также представители местных профильных объединений предпринимателей протестуют против объявления нового карантина. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подписавший новое распоряжение об ограничительных мерах, объявил вечером 4 ноября, что Пьемонт, Ломбардия, а также автономная Валле д'Аоста и южная Калабрия включены в красную зону, там объявляется практически такой же локдаун, как действовал весной по всей стране.

"Хочу, чтобы мне кто-то объяснил, какой логикой руководствовались, определяя красную зону", - заявил 5 ноября губернатор Пьемонта Альберто Чирио. Мэр Турина, административного центра Пьемонта, Кьяра Аппендино, заявила, что город должен выработать план по скорейшему выходу из красной зоны. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал решение правительства "пощечиной жителям".

Как пояснил премьер, вторая волна пандемии, несмотря на значительный рост числа заражений, требует дифференцированного подхода к введению ограничительных мер на основе анализа более 20 эпидемиологических параметров. Главный из них - загруженность больниц в той или иной области на фоне числа койко-мест.

Ломбардия, как и весной, вновь вышла на первое место по числу инфицированных. Суточный прирост новых случаев там превышает 7 тыс., что составляет около четверти от общего числа по стране. В местных больницах госпитализированы 5 тыс. пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. Число находящихся в отделениях интенсивной терапии превысило пороговые 500 человек. В южной Калабрии эти цифры в разы меньше, однако и мощности региональной санитарной системы не сравнимы с Ломбардией. Валле д'Аоста с населением всего 125 тыс. человек, где на протяжении летних месяцев не регистрировались новые случаи, оказалась сейчас самой зараженной из соотношения числа инфицированных на 100 тыс. населения.

Всего в Италии подтверждено 790 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались почти 40 тыс. человек.

Классификация по зонам будет оцениваться каждые две недели специалистами Минздрава Италии в зависимости от данных, и, соответственно, список областей в той или иной зоне может меняться. Новые нормы войдут в силу 6 ноября. Такой режим будет действовать как минимум до 3 декабря.-0-