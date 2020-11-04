В Италии из-за коронавируса вводят комендантский час

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 5 ноября на всей территории Италии начнет действовать запрет на выход из дома после 22.00 без уважительной причины. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Уточняется, что для выхода из дома после 22.00 нужно будет доказать, что это необходимо по работе, по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам.

Положение о введении комендантского часа, а также ряда других COVID-ограничений подписал вечером 3 ноября премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Ограничения будут действовать как минимум по 3 декабря.

Согласно документу, на всей территории страны по выходным и праздничным дням будут закрывать торговые центры, однако это не коснется аптек, табачных и газетных киосков. Бары и рестораны будут закрываться в 18.00. Временно приостановят работу музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, допускается наполняемость транспорта не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.

Правительство также ввело деление национальной территории на три зона риска: повышенного, среднего и умеренного, сообщает ТАСС. В них, в зависимости от ряда параметров, включая число госпитализированных с COVID-19 пациентов и коэффициент распространения вируса, будет дополнительно ужесточаться карантинный режим. Так, к регионам красной зоны могут отнести северные Ломбардию, Пьемонт, а также автономную провинцию Больцано, где местный губернатор уже самостоятельно ввел карантин. В эти регионы будет запрещен въезд всем, кто не проживает в них на постоянной основе. Там закроют все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Работать продолжат только детские сады и начальные классы школы. Заниматься спортом можно будет только на открытом воздухе и в индивидуальном порядке.

В оранжевых зонах, к которым пока относят южные Апулию и Калабрию, а также северные Венето и Лигурию, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, закрывают все точки общепита (они смогут работать только навынос). На зеленые зоны распространяются все общенациональные ограничения.

Постановление Конте стало результатом длительных и сложных переговоров с руководителями регионов, многие из которых возражают против жестких ограничений. Так, против нового локдауна, грозящего Ломбардии, которая вновь, как и весной, занимает первое место по числу зараженных, выступил ее губернатор Аттилио Фонтана.

В Италии в последние недели в разы увеличилось число инфицированных. Оно достигло почти 760 тыс., с момента вспышки почти 39 тыс. человек умерли.-0-