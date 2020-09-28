В Италии из-за оползня люди оказались заблокированы в своих домах

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В коммуне Монтефорте-Ирпино в Италии из-за огромного оползня люди оказались заблокированы в домах, сообщает Rai News.

Город с населением около 12 тыс. жителей находится в провинции Авеллино и располагается прямо у подножья горы. Грязь и мусор, спустившиеся с возвышенности, заблокировали переулки, ведущие к площади Пьяцца Умберто I в центре города. В некоторых местах грязь достигла метра и заполнила собой цокольные этажи и подвальные помещения зданий.

Сошедший с горы поток "смыл" с улиц автомобили, которые заблокировали подъездные дороги. Жителям некоторых домов в ожидании помощи пришлось перебраться на верхние этажи.-0-