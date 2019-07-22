В Италии из-за возгорания трансформаторной будки отменили 50 поездов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле железнодорожной станции Ровеццано рядом с Флоренцией (Италия) произошло возгорание трансформаторной будки, из-за чего десятки поездов были задержаны на несколько часов, еще 50 рейсов отменили. Об этом сообщает итальянское информагентство
Железнодорожное сообщение было полностью приостановлено сегодня утром с 5.00 до 8.00 по местному времени для проверок со стороны судебных органов. По их завершении движение возобновилось с сильными задержками.
Нарушения в расписании движения поездов были зафиксированы на маршрутах Рим - Болонья - Милан, а также Рим - Неаполь, пишет ТАСС. Были отменены в том числе около 25 скоростных поездов, которыми управляют железнодорожные операторы Trenitalia и Italo.
Прокуратура Флоренции начала расследование в связи с причинением ущерба. Как говорится в заявлении компании "Итальянская железнодорожная сеть", причиной возгорания стал преднамеренный поджог трансформаторной будки, совершенный, предположительно, анархистской группой. За ситуацией следит вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который пообещал привлечь виновных к ответственности.-0-
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