В Италии из-за забастовки отменены около 140 авиарейсов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии отменены 139 национальных и международных рейсов из-за забастовок диспетчеров авиакомпании Alitalia, сообщает итальянская газета La Repubblica.

Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Забастовка затронула крупнейшие итальянские аэропорты, среди которых Рим-Фьюмичино и Милан-Линате. Изначально забастовка должна была длиться 24 часа, однако благодаря вмешательству министра инфраструктуры и транспорта Италии Паолы де Микели длительность забастовки была сокращена до 4 часов (с 13.00 до 17.00 по местному времени).

Как сообщает итальянская газета Il Messaggero, чтобы ограничить неудобства пассажиров, Alitalia ввела в действие необычный план, который предусматривает использование более крупных самолетов на внутренних и международных маршрутах с целью перебронирования мест. По данным авиакомпании, 14 января Alitalia обслужит 75% пассажиров.-0-