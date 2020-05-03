В Италии карантин победил преступность

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации МВД Италии, введение в стране карантина в связи с коронавирусом привело к резкому снижению преступности, сообщает на Reggio TV.

В течение марта было совершено 68 069 преступлений, а за аналогичный период 2019 года - 203 723.

Наблюдалось снижение преступлений жестокого обращения в семье (-37,4%), грабежей в аптеках (-28,2%), количество убийств - на 71%, а краж и изнасилований - на 72%, число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%.-0-