В Италии мигрант был застрелен представителем власти

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии во время конфликта советник по вопросам безопасности мэрии города Вогеры застрелил 40-летнего мигранта из Марокко, пишет газета Corriere della Sera.

Между представителем местной власти и мигрантом в баре на городской площади произошла ссора. По словам чиновника, он услышал, как мигрант приставал к гостям заведения, и вмешался. Мужчина никак не отреагировал на замечание, поэтому служащий мэрии достал пистолет, на который у него есть разрешение, и пригрозил вызвать полицию. Мигрант толкнул обидчика, и пистолет выстрелил, ранив мужчину в живот.

На место происшествия прибыла полиция. Пострадавший был госпитализирован, позже скончался в больнице.

Представитель мэрии под домашним арестом. Полиция прорабатывает вариант самообороны. Расследование продолжается.-0-