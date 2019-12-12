В Италии нашли "Портрет женщины" Климта, украденный 22 года назад

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", стоимость которой - 60 млн евро, сообщает BBC.

Отмечается, что картина была украдена в 1997 году из галереи Риччи Одди и входила в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии.

Раму картины тогда нашли на крыше галереи, а само произведение искусства исчезло.

10 декабря 2019 года картину обнаружил работник, который очищал стены галереи от плюща.

Он нашел закрытую железной дверью полость в стене, а внутри в черном пластиковом пакете для мусора лежала картина.

Сотрудники галереи узнали, что это и есть "Портрет женщины" Климта. Они изучили печати и штампы на обратной стороне полотна и считают, что находка является оригиналом. Однако окончательно ее подлинность установят эксперты.

Густав Климт написал картину "Портрет женщины" в 1916 или 1917 году. В 1925-м полотно купил аристократ из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди. Коллекционер завещал свое собрание предметов искусства городу, и после его смерти их выставили в галерее его имени . "Портрет женщины" был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.-0-