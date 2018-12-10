В Италии неизвестный распылил в школе перцовый баллончик, 30 человек пострадали

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Павия неизвестный распылил в здании школы баллончик с перцовым газом, порядка 30 человек пострадали, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По предварительным данным, баллончик был распылен в мужской раздевалке возле школьного спортзала. Многие школьники почувствовали трудности с дыханием и жжение в глазах. Инцидент вызвал панику среди детей.

На место ЧП прибыли бригады скорой помощи, пострадавшим оказывается помощь.

Как сообщалось, в ночь на 8 декабря в итальянском городе Коринальдо произошла давка в ночном клубе, которая, по предварительным данным, была спровоцирована паникой из-за распыленного газового баллончика. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали.-0-