В Италии обнаружили украденную работу художника Бэнкси

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии обнаружили украденную работу знаменитого художника Бэнкси, сообщает AFP.

Рисунок был сделан на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", где 13 ноября 2015 года во время концерта боевики ИГИЛ убили 90 человек. Однако в январе 2019 года изображение скорбящей девушки авторства Бэнкси похитили неизвестные. Совместными силами итальянских карабинеров и французской жандармерии дверь была найдена в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо. Сообщается, что работа Бэнкси не пострадала.

Бэнкси (Banksy) - английский художник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.-0-