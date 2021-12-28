В Италии обновился антирекорд по суточному заражению COVID

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 78 313, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

За последние сутки от осложнений умерли 202 человека, всего в стране зафиксировано 136 955 летальных исходов. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составляет более 5,7 млн.

Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни число случаев заражения за сутки в стране может составить около 100 тыс.

Ранее власти Италии объявили об ужесточении антиковидных мер. Ношение масок становится обязательным на открытом воздухе во всей стране.-0-