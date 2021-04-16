В Италии ослабят карантинные ограничения с 26 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии начнет послабление действующих карантинных мер с 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Марио Драги на пресс-конференции.

"Правительство решило начать постепенное послабление отграничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но решение основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - сказал Марио Драги.

Он указал, в частности, что смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а все школьники вернутся за парты. Будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.

"При этом сохраняются все меры предосторожности - масочный режим, дистанцирование, и важно эти условия всем соблюдать", - добавил премьер-министр. Он уточнил, что приоритет отдается возобновлению "деятельности на открытом воздухе", но постепенно планируется открыть театры, кинотеатры, бассейны, спортзалы и термальные комплексы.

Участвовавший в пресс-конференции министр здравоохранения Роберто Сперанца со своей стороны заверил, что благодаря вакцинации "летний сезон будет другим", однако пока не уточнил даты возобновления работы учреждений культуры и прочих заведений, закрытых с конца октября прошлого года.

Роберто Сперанца также сообщил, что пока правительство намерено сохранить действующий режим комендантского часа с 22:00. "Пока мы не обсуждали вопрос об отмене или перенесении времени комендантского часа даже в более благополучных с эпидемиологической точки зрения регионах. На данный момент мы склонны сохранить действующий режим", - сказал он. Как уточнил премьер-министр, в случае ухудшения эпидемиологических данных отмененные ограничения могут быть возвращены.

Согласно последним данным, коэффициент распространения коронавируса в среднем по стране снизился за последнюю неделю с 0,92 до 0,85. С начала пандемии в Италии зарегистрированы свыше 3,8 млн инфицированных, из которых почти 116 тыс. скончались и 3,2 млн вылечились. В настоящий момент лечение проходят менее 500 тыс. человек, из которых 25,5 тыс. в больницах и 3,4 тыс. в отделениях интенсивной терапии. Как ранее сообщали СМИ, правительство продлит режим чрезвычайной ситуации, срок которого после последнего продления истекает 30 апреля.-0-